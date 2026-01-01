Промени в Закона за омбусмана, с които на институцията се възлага скрининг на трансграничната миграция, публикува Министерството на вътрешните работи (МВР) за обществено обсъждане до 14 май. Това показва справка в Портала за обществени консултации. За изпълнение на тези правомощия институцията ще може да извършва периодични и внезапни проверки на място – въз основа на оценка на риска за основните права или на сигнали за нарушения.

Според МВР чрез този механизъм ще се гарантира, че специфичните нужди на деца, лица с увреждания или жертви на трафик ще бъдат идентифицирани и зачетени още при влизане. По време на скрининга висшият интерес на детето следва винаги да е първостепенно съображение в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, е записано още в мотивите.

Когато е необходимо, органите за закрила на детето следва да участват непосредствено в скрининга, за да се гарантира, че ще се съблюдават висшите интереси на детето. Следва да бъде определен представител, който да представлява и подпомага непридружения ненавършил пълнолетие по време на скрининга или, когато не е назначен представител, обучен да защитава висшия интерес и общото благосъстояние на ненавършилия пълнолетие, предвиждат предложенията.

С промените ще се създадат нормативни гаранции за спазването на правото на Европейския съюз и на международното право, включително на Хартата на основните права на ЕС.

Прилагането на акта не е свързано с осигуряването на допълнителни финансови и други средства.

Като допълнение към законопроекта от Министерският съвет предлага да се разшири групата от засегнати и заинтересовани страни като се добавят нови групи - например правозащитните организации с дейност и интереси в областта на съдебните и медицински органи с ангажименти в процесите.