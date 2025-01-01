Това, което чухме от управляващите в пленарна зала е, че са изпратили писмо в бутилка и чакат Тръмп да отговори. Това заяви Ивайло Мирчев от кулоарите на Народното събрание.

"Няколко дни преди да влязат санкциите срешу "Лукойл" няма яснота. Не е избран и особен управител", заяви той.

Припомняме, че министърът на енергетиката Жечо Станков е в парламента и отговаря на въпроси свързани със санкциите срещу "Лукойл".

След новината за санкциите на САЩ: Мирчев призова за мерки, за да не се стигне до криза с горивата

Мирчев отбеляза, че не са получили отговори за евентуална промяна в цената на горивата.

"Нямаше отговор и на всички наши призиви от вчера - всички резерви, които са под формата на горва в чужбина да бъдат върнати в България", заяви Мирчев.

По отношение на особен управител Мирчев заяви, че той е трябвало да бъде вкаран на 24 октомври. " Не получухме отговор защо това не се е случило и няма такъв", заяви той и допълни, че е желателно това да бъде човек, който има опит с управление на рафинерии.