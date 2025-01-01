Трети ден няма кворум в Народното събрание. Точно в 9:03 минути тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито, предаде репортер на БГНЕС.

В пленарна зала се регистрираха само 111 народни представители. Следващото пленарно заседание ще е на 1 октомври (сряда).

Парламентът трябваше да обсъди Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г.

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум

През миналата година Комисията за защита от дискриминация е постановила 370 решения, като 252 от тях са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани от страните. В отчета е представена и практиката на комисията по различни казуси. През 2024 г. в КЗД са постъпили средства от глоби и санкции в размер на 11 000 лв.

В парламентарния контрол от 11:00 ч. бе предвидено да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.