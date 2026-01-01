Минималната работна заплата често се използва като политически аргумент, но истинският ѝ смисъл се разбира едва когато бъде съпоставена с реалните разходи за живот. Един от най-ясните показатели за покупателна способност е т.нар. потребителска кошница – стойността на основните разходи за храна, необходими за базово съществуване на един човек за месец.

За 2025 г. данните на Eurostat показват значителни различия между държавите членки на Европейския съюз по отношение на минималните работни заплати, а публикувани сравнителни данни за цените на храните дават важен ориентир за покупателната способност на тези доходи.

Какво показват данните за минималните заплати

Eurostat отчита, че към началото на 2025 г. минималните работни заплати в страните от ЕС варират рязко: най-ниската е в България — около 620 евро на месец, а най-високата — в Люксембург, над 2700 евро месечно. В други държави като Ирландия, Нидерландия, Белгия и Германия минималните заплати са над 1500 евро, а в много държави те се движат между 1000 и 1500 евро (например Испания и Словения). Данните обхващат 22 от 27-те държави членки, като изключения са Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция, които не разполагат с национална минимална заплата в нормативния смисъл на термина.

През януари 2025 г. в десет държави минималната работна заплата остава под 1000 евро, сред които България (551 евро), Унгария (~700 евро), Латвия (~740 евро) и Румъния (~814 евро).

Колко потребителски кошници може да си позволи европеецът със средна работна заплата?

Една от големите хранителни вериги проведе проучване, което показа колко „потребителски кошници“ могат да си позволят европейци от различните държави на континента.

В кошницата продуктите са ябълки, краставици, ориз, зехтин, кафе и шоколад.

Скрийншот

Според статистиката България се нарежда на последно място с 42 потребителски кошници, следвана от Сърбия с 45, после е Латвия с 51, а след нея Полша, където хората могат да си позволят 51. На пета позиция - отзад напред, се нарежда Гърция със 74 потребителски кошници, а след нея е Малта с 94, огромна разлика я дели с Италия, където гражданите могат да си купят цели 119 кошници, следвана от Нидерландия със 141. На челната трета позиция се нарежда Австрия със 179, среброто отива при Белгия с 205, а на първо място е Швейцария с 258.