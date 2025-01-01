Притчата за двамата длъжници от неделното евангелие разказа в проповедта си българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в Перник. Той оглави патриаршеска Света литургия в храм „Св. Иван Рилски“. На нея присъстваха зам.-кметът Стефан Кръстев, областният управител Людмил Веселинов и Никола Петков, който е началник на дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет (МС).

„Господ многократно е говорил на своите ученици и на народа, който се тълпял около него, с притчи, давал пояснения за предметите на вярата. Проповедта на св. Йоан Кръстител е започнала с думите – Покайте се, защото се приближи Царството божие“, каза патриархът пред събралите се в пернишкия храм.

Той добави, че ние трудно можем да си представим какво е Царството божие, като даде пример за евреите по времето на Иисус Христос, които са си го представяли като месия, като земен цар, който ще въдвори земен мир.

На днешната Света литургия българският патриарх разказа такава притча, която онагледява някои страни от това царство. Това е притчата за двамата длъжници.

„Господ казва – Царството небесно прилича на цар, който поискал да разчисти сметките си със своите слуги. И доведе при него един слуга, който дължал 10 000 таланта злато (единица мярка за тежест по онова време). Длъжникът не е имало с какво да изплати дълга си. По тогавашните закони тези хора стават роби. Неговият господар придобива правото да го продаде - него и неговото имущество“, разказа още в проповедта си патриархът.

В продължение на притчата, Софийският митрополит допълни, че длъжникът се помолил за отсрочка, за да се издължи. Тогава неговият господар се смилил и му опростил този дълг. Същият този, на когото му било простено, не опростил задълженията на друг, не проявил милосърдие, а заповядал да го хвърлят в тъмница, допълни още той. Тогава Господарят разбрал за действията му и му казал: Лукави рабе, не трябваше ли и ти да проявиш милост, както самият проявих милост към теб, и заповядал да го хвърлят и него в тъмница.

„Господ се обърнал към стоящите наоколо и казал, че така ще направи моя отец с всекиго от вас, ако не простите от сърце на човеците, които нещо са съгрешили“, добави той.

Ето как Господ оприличава Царството божие да получим велика милост, защото самото ни съществуване и наше житие е по Божията милост, каза още Даниил.

Той допълни, че Господ е сътворил света, за да направи причастни повече същества на своята благост.

Възможно ли е с нещо да изплатим на Бога за това, че ни е създал. Господ казва - какъв откуп ще даде човек за душата си, за това, че съществуваме. Цял живот да се трудим, не можем да изработим това, което сме. С какво ще заплатим и с какво ще допринесем за тази жертва, която Господ е направил, защото ни е създал, след това се е пожертвал за нас. Невъзможно е да се отблагодарим, защото получаваме живота си даром, каза още той.

„Семейства се разделят, защото единият е сметнал, че е получил по-малко наследство, отколкото близките си. Мразят се, не си говорят, убиват се дори за това. Струва ли си една такава вражда“, попита още в проповедта си патриархът.

Ако ние таим в себе си немилосърдие и непростимост, не можем да пристъпим към светото причастие, поясни Софийският митрополит Даниил.