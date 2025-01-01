Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем и да видим кои са проблемите и по кои въпроси можем да намерим общ език. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново, където присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“. Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се провежда на площад „Цар Асен I” пред хълма Царевец.

„Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа”, каза още председателят на Народното събрание. Народните представители се събраха в сряда на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, на което парламентарните групи обявиха приоритетите си.

Очакваме проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме, заяви още Киселова пред медиите във Велико Търново. Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро. Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.

Председателят на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. "Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение", смята тя.

Наталия Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации.

Наталия Киселова коментира и визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

„България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", отбеляза тя.