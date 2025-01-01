Септември и в България и в Израел е месец на многото празници. Това означава и множество почивни дни, които някои предпочитат да използват за екскурзии в страната и в чужбина. По-предвидливите отрано са се записали на организирани пътувания или са резервирали билети и места за спане по маршрута. Други още търсят перфектният туристически агент, който да планира бързо, евтино и надеждно пътуване, съобразено с личните им предпочитания и възможности.

Има няколко програми на изкуствения интелект с профил пътувания с цел туризъм.

Обикновено при организираните екскурзии, туристите са готови да преглътнат някои неудобства. В замяна на това имат някаква сигурност във вътрешните пътувания и намаления при ползване на хотелите. Как се планира екскурзия с помощта на изкуствен интелект - разказва консултантката Лея Варсано:

"Изкуственият интелект променя правилата на играта, когато става въпрос за планиране на ваканции – от търсене на полети и места за настаняване до препоръки за ресторанти и атракции. Потребителят само трябва да посочи предпочитанията си ,а алгоритъмът ще свърши останалото.

Почти половината от пътуващите използват изкуствен интелект. Няма съмнение, че така могат да са справят бързо и удобно, като маршрутите често се създават за секунди - и са персонализирани, според заявките.

44% от пътуващите в Европа и САЩ твърдят, че са използвали изкуствен интелект изцяло или за отделни елементи от пътуването си: покупка на билети за транспорт, резервиране на места за спане, осигуряване предварително н билети за музеи, за атракции, избор на места за хранене, виртуалан гид и др.

Предполага се, че тази година, ръстът на такива услуги ще се увеличат с около 27 на сто спрямо миналата. Броят на феновете на този начин за планиране на ваканция или дори на кратки пътувания нарастват благодарение на уникалните характеристики на тези инструменти, позволяващи планиране на бюджета и управление на разходите, препоръки за дейности и дори помощ при превода.

Обикновено туристът се спира на един от продуктите за изкуствен интелект при пътуване, но контролно задава да му планират маршрута и всички подробности и поне на два други. Най-често разликата е в детайлите, но точно в тях е скрит дявола, както се казва в пословицата.

За това, в последно време, възниква нова онлайн професия: консултант на маршрути създадени от изкуствен интелект. Той знае точно на какви неща да обръне внимание, къде и какво да потърси допълнително и как да получи актуална информация бързо и лесно. Не че и потребителя на би могъл да справи, поне част от това, но би му отнело доста време , а то е най-дефицитното.

Пътешествието започва с ясно дефиниране на приоритетите в него. За едни това са приключения, за други релакс или и двете. Някои посочват дестинацията. Други остават изкуствения интелект да избере, за желаното за пътуване време, къде е най- изгодно да се отиде: за къде има промоции за билети за транспорт, места за спане и др, трети поставят хобито си на първо място и "компютърът" посочва къде има например джаз фестивали, оперни събития, яхтени регати ( с възможност и сами да управляват яхта по крайбрежието) и др, предава БНР.

Все повече набират привърженици гурме и винени турове, пътешествия за упражняване на занаяти като грънчарсто или дърводелство и др. на базата на местни традиции, а не са загубили значение и пътешествията за посещение на музеи и досег с местното изкуство или археологическите и исторически турове, не на последно място шопинг туровета и т.н.

В алгоритъма може да се посочат изисквания към храненето, например вегетарианска храна или диетична, но може да е на базата на местната кухня или обратно- да е приемлива за европейци.