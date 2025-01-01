Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти по повод законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче подкрепя сегашното положение с почивен понеделник.

Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица, коментира министърът. „Да не се правят на по-големи католици от папата“, каза той по повод предложението на ПП-ДБ.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни той. Няма да има ощетени хора, увери Гуцанов.

От ДБ предлагат да отпаднат почивните понеделници у нас

Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин, каза той.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята. От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции, посочи той. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.

„Няма да толерираме под никаква форма работата без трудов договор, защото това отваря вратата към по-опасно явление – трудова експлоатация и трафик на хора, а често и към сексуална експлоатация. Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов при откриването на конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството: развитие на трансгранични подходи за противодействие на трудовата експлоатация“. Събитието е по инициатива Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Европейския орган по труда и Министерството на труда и социалната политика, съобщиха организаторите.

На национално ниво чрез институции като Комисията за борба с трафика на хора и Главната инспекция по труда активно противодействаме на всеки опит за потъпкване правата на работещите или въвличането им в съвременно робство, коментира Гуцанов. Битката с проблема е битка за справедливостта и правото на всички хора да имат социална защита, каза той.

За първите девет месеца на годината са направени 38 000 проверки за спазване на трудовото законодателство. Установени са близо 2800 работещи без трудов договор, като инспекторите на труда са наложили съответните санкции, информира социалният министър. Сумата за влезли в сила одобрени наказателни постановления до този момент е над 11 млн. лв. По последни данни над 1,7 млрд. лв. повече са влезли в държавната хазна по линия на здравноосигурителните вноски. Това е ясен знак, че недекларираният труд намалява, оттам - и рискът от експлоатация, коментира Гуцанов.

Социалният министър призова хората да се информират за трудовите си права, за да не попаднат на недобросъвестни работодатели.