джартов
джартов / БТА / Владимир Шоков

Оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН. Осем са свързани с паднали дървета и отводняване на обекти Това заяви Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по време на брифинг относно наводненията.

Джартов посочи, че разчистването на отломките от курортен комплекс "Елените" продължава.

Опасни дъждове и червен код във вторник, ще вали 56 часа без прекъсване

Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще има патрулиране в тези райони, заяви директорът на ГДПБЗН във връзка с прогнозата за опасно време утре.

Той съобщи, че няма дании за жители на "Елените", които отказват да напуснат вилното селище. Обстановката в Трън също се нормализира, водоснабдяването към града е възстановено, но без ток остават 51 населени места. Евакуация не се налага.

Има данни за 200 евакуирани, около 100 са отишли при близки, другите са настанени в хотели в "Свети Влас" и Несебър. Това заяви шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП).

Компетентните институции проверяват законността на имотите на територията на "Елените", а комплексът ще остане затворен до сряда (8 октомври), когато ще заседава Кризисният щаб, посочи той.

Васков призова всички граждани да спазват указанията на органите на МВР.

По темата

Последвайте ни

България