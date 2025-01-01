Оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН. Осем са свързани с паднали дървета и отводняване на обекти Това заяви Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по време на брифинг относно наводненията.

Джартов посочи, че разчистването на отломките от курортен комплекс "Елените" продължава.

Опасни дъждове и червен код във вторник, ще вали 56 часа без прекъсване

Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще има патрулиране в тези райони, заяви директорът на ГДПБЗН във връзка с прогнозата за опасно време утре.

Той съобщи, че няма дании за жители на "Елените", които отказват да напуснат вилното селище. Обстановката в Трън също се нормализира, водоснабдяването към града е възстановено, но без ток остават 51 населени места. Евакуация не се налага.

Има данни за 200 евакуирани, около 100 са отишли при близки, другите са настанени в хотели в "Свети Влас" и Несебър. Това заяви шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП).

Компетентните институции проверяват законността на имотите на територията на "Елените", а комплексът ще остане затворен до сряда (8 октомври), когато ще заседава Кризисният щаб, посочи той.

Васков призова всички граждани да спазват указанията на органите на МВР.