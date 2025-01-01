Първата интерактивна инвестиционна карта на България ще бъде представена днес от Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Българската агенция за инвестиции (БАИ), съобщиха от МИР.

Представянето ще се проведе от 16 часа в сградата на Министерството на иновациите и растежа.

Новата платформа на БАИ е създадена с цел да предоставя на български и чуждестранни инвеститори полезна, централизирана, актуална и достъпна информация на едно място, която ще бъде от важно значение при вземането на инвестиционни решения, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

На събитието се очаква да присъстват вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, представители на държавни институции, научните среди, бизнеса и други.