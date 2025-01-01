Заради пожар на изхода на Враца към Монтана край село Бели извор е ограничено движението по международния път Е-79 в района, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

В продължение на няколко десетки метри горят дървета и храсти, а гъстият дим затруднява трафика.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут през монтанските села Крапчене, Стубел и Липен и през врачанската община Криводол, посочиха от пътната агенция.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".