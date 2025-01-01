62-годишен мъж от Варна е с опасност за живота, след като бил пребит и ограбен край видинското село Медовница, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал на 8 септември вечерта на главен път E-79. Неизвестни лица нанесли побой на варненеца, който спрял на пътя, след като блъснал кон.

От кабината на товарния му автомобил били задигнати телевизор, мобилен телефон и дебитна карта.

Пострадалият е настанен за лечение във видинската болница с опасност за живота.

Задържани са четирима жители на с. Медовница.

По случая се води разследване.