Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен е констатирала нередности при управлението и капацитета на регионалното депо за битови отпадъци в Ловеч. За установеното при извършените проверки са уведомени министърът на околната среда и водите Манол Генов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда Росица Карамфилова и кметовете на общините Ловеч, Летница и Угърчин, които са част от сдружението собственик на депото.

Основният проблем, е че капацитетът му е запълнен още от 2022 г. и от РИОСВ са издали предписания за предприемане на мерки за решаване на този проблем, предава БНР.

Въпросът е ще бъдат ли изправени трите общини пред екологична криза? Може ли да се стигне до затваряне на депото и какво се предприема?

"Не става въпрос за затваряне на депото, а евентуално за предприемане на мерки за установяване на акт, с който да се преустанови депонирането в клетка 3", обясни зам.-кметът на община Ловеч д-р Алдин Начков.

По думите му общините Ловеч, Летница и Угърчин не са изправени пред екологична катастрофа:

"Там имаме срокове, които трябва да предложим, мерки, които да предприемем, условия по изграждане на клетка 2. Надяваме се, че те ще бъдат приети от РИОСВ - Плевен и по този начин да продължим да функционираме нормално".

"Това не е ултиматум от страна на РИОСВ-Плевен, че те ще затворят на 17 ноември. Те искат просто да им бъдат предложени предложения и мерки, които ще бъдат предприети", категоричен бе Начков.

"Направени са ред констатации, измежду които надвишаване на капацитета на общо тегло на отпадъците, неефективно функциониращ помпен елемент от системата за оросяване, в клетка 3 липсва рампа за въвеждане на транспортни средства", изброи кметът на община Летница д-р Красимир Джонев проблемите на депото. Той обаче подчерта, че проблемът има некратка предистория и разказа за нея.

"Омагьосан кръг вече години наред върви в нашето депо и нашето сдружение от трите общини не може да намери изход от ситуацията".

Според него все пак до екологична криза няма да се стигне.

Зам.-кметът на Ловеч съобщи, че ще има обществено обсъждане за вземане на кредит от община Ловеч, за да бъде финансирано доизграждането на клетка 2. По думите му са необходими около 6,5 млн. лв.