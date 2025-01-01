Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще участва в тържественото честване на 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Наталия Киселова ще присъства на празничната Света литургия в църквата „Св. 40 мъченици“, която ще бъде отслужена от Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове“.

Председателят на Народното събрание ще наблюдава военния ритуал по издигане на националното знаме в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Наталия Киселова ще произнесе слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България и ще поднесе цветя пред Пирамидата на Независимостта.

Предвижда се председателят на парламента да се включи в празничното шествие и полагане на венци и цветя на паметника „Майка България“. Наталия Киселова ще наблюдава спектакъла на участниците в XVIII Международен фестивал на военните оркестри.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І” и ще произнесе слово по повод годишнината от обявяването на Независимостта.