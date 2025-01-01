Мъж вилня във Велико Търново, съобщиха от полицията.

На 4 септември е подаден сигнал от водача, че клиент го обижда и се заканва, че ще го пребие.

Шофьорът е отказал да го превози до Габрово заради неадекватното му състояние след употреба на алкохол.

Пред сградата на Районното управление във Велико Търново, извършителят демонстративно уринирал върху седалката на таксиметровия автомобил докато той бил излязъл да търси съдействие от полиция.

25-годишният мъж е провокирал конфликт с непознати и е станало сбиване. Той е обиждал и униформените. Извършителят е задържан. Мъжът е криминално проявен и осъждан.