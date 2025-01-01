Три кучета от породата питбул са разкъсали друго четириного във Варна. Собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е възникнал до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство, предава БНР.

Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция.