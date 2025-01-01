Атракция на плажа във Варна - семейство диви прасета се забавляваха в морето.

В социалните мрежи се появи видео с прасетата, които се къпят на плажа в "Аспарухово".

Появата им предизвика вълна от шеговити коментари.

"Такива делфини за първи път виждам", "Надушиха плажа, вече няма мърдане, както се знае те много обичат водата", "Един голям зоопарк сме, в очакване на шуменската черна пантера", "Това са морски свинчета", гласят част от закачливите коментари.

Появата им предизвика много усмивки сред плажуващте, а неочакваните посетители видимо се забавляваха и бяха дружелюбни.