Жителите на ул. „Зеленика Първа" във варненския квартал „Галата" се оплакват от лошо планиране, което е блокирало достъпа до домовете им.

Ремонтът на улицата и изграждането на нов тротоар предизвикаха бурни реакции. Вместо удобство новата инфраструктура се превърна в сериозна пречка за местните.

Маргарита Ламбова е сред засегнатите. Тя разказва, че първоначалният проект е предвиждал бордюр точно пред портата ѝ, което би блокирало напълно достъпа до дома. „Казах им, че те ще изградят бордюр, а аз с кирката след тях ще го срина", споделя тя.

Собствениците на три съседни имота вече не могат да паркират в дворовете си. Нивото на тротоара е твърде високо, а денивелацията е огромна. „Това е груба грешка в проектирането", категорична е Ламбова.

"Сигнализирах, че има проблем с височината на тротоара, че има проблем с подходите към дворните места, но не ми обърнаха внимание, като казаха, че не разбирам. Оказа се след това, че бордюри, които вече бяха изградени, бяха разрушени и поставени отново, което означава, че явно наистина бяха допуснали грешка", разказва тя.

Най-драстично последиците се усещат от 90-годишна съседка на Ламбова. Портата ѝ е блокирана, има насип от едри камъни и чакъл, а разликата в нивото между тротоара и двора е толкова стръмна, че пешеходният достъп е изключително рискован, особено за възрастен човек: „Деветдесетгодишна жена живее тук, която минава доста отстрани, за да може, без да падне по този насип, който се пързаля, да се придвижи нагоре и надолу към мястото си. Портата е блокирана, тя не е добре с краката, но с мозъка си е изключително добре, идваше с колата си доскоро преди изграждането на тротоара. Сега вече няма тази възможност да дойде с колата си", обяснява Ламбова.

Срутището до плаж „Галата-север“ изисква незабавни действия от община Варна

Жителите не намират логика в нуждата от тротоар с широчина три метра в район със слабо пешеходно движение.

„Не знам за кого е този триметров тротоар. Половината от тази ширина щеше да е достатъчна и щеше да остане място за подходи към домовете", смята Ламбова.

Засегната е и комуникацията - строителните дейности прекъснали старото трасе за кабелен интернет на жената. Маргарита Ламбова казва, че разчита само на мобилен интернет, който е далеч по-слаб и ненадежден: "Безвъзвратно ми е прекъснато трасето за интернет. Аз в момента нямам възможност за кабелен интернет, въпреки че оптичният кабел минава покрай дворното ми място. Но тъй като ми казаха, че сме в правова държава, аз нямам право да си сложа кабел на уличните стълбове за осветление, което означава, че в крайна сметка няма откъде да ми бъде прекаран въздушен кабел, нов, оптичен към къщата. И в момента съм на мобилен интернет, който е много по-слаб".

"Всъщност целта на този ремонт едва ли е обслужване на интересите на гражданите, които живеят тук. И в никакъв случай този ремонт на нас не ни създава по-удобни условия на живот, точно обратното", разочарована е жената.