Юрмюз Ахмедова е новоизбраният кмет на село Зараево, Поповско. Това показват окончателните резултати от състоялите се избори за кмет на кметство, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Галин Цанков.

Юрмюз Ахмедова е избрана с подкрепата на 316 човека от общо 472-ма упражнили правото си на глас. Останалите двама кандидати – Алиш Алишев и Муса Бузгьов, имат съответно 104 гласа и 47 гласа, посочи Цанков. По думите му, опцията "Не подкрепям никого" са маркирали трима души. Като недействителни са преброени други три бюлетини.

Изборният ден в Зараево приключи без нарушения, при избирателна активност от 62 процента.