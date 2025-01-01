Прокуратурата привлече като обвиняем мъжа, склонявал към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени, съобщиха от обвинението.

Повдигнати са му две обвинения. Първото е за това, че в периода от юни тдо 29 септември в Стара Загора "набрал и приел 25-годишна жена с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието ѝ".

Спрямо него е повдигнато обвинение и за това, че в периода от началото на септември до 29 септември в Стара Загора набрал и приел 17-годишно момиче с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието ѝ.

Установено е, че обвиняемият е осигурил жилища на двете жени и там те предоставяли сексуални услуги срещу заплащане през периода от юни до септември. По-голяма част от получените суми от клиентите те предавали на него.

Според събраните свидетелски показания той употребявал наркотични вещества и през последния месец станал агресивен към двете жени. Всекидневно те били подложени на физическо насилие - побои и заплахи.

Мъжът ги е заключвал в жилището и не им позволявал да го напускат. На инкриминираната дата едната от жените успяла да избяга от апартамента и е бил подаден сигнал в полицията.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.