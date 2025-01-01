Кола и автобус катастрофираха в Стара Загора. Пострадала е водачката на лекия автомобил пътници от автобуса.

Инцидентът е станал на 24 ноември около 06:30 часа, в с. Ракитница, по ул. "Капитан Петко Войвода".

По първоначална информация, същото е между лек автомобил управляван от 51-годишна жена и насрещно движещ се автобус, управляван от 45-годишен мъж.

Кола навлезе в насрещното по пътя за Пампорово, жена е с травма в болница

Пострадали са водачката на лекия автомобил, която е настанена в болница без опасност за живота и пътници от автобуса – двама мъже на 60 и 23 години и пет жени на 55, 57,26, 30 и 25 години,които са прегледани, обслужени амбулаторно и освободени,като всички пътници са с диагноза охлузвания и натъртвания, без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция" са издадени акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадали лица.