Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София.

Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при началото на бул. „Александър Малинов“ в "Младост". Колата е напълно премазана.

На този етап няма официална информация за пострадали при пътния инцидент.

На мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Автомобилът вече е отстранен от пътното платно.

От кадри във Facebook става ясно, че автомобилът е бил нает от компания за коли под наем в София.

Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.