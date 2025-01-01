Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев оглавиха шествието на висшето училище по повод 1 ноември - Деня на народните будители.

По традиция академичното шествие започна с поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви на главния вход на Ректората на СУ. Към академичната колегия на Софийския университет се присъедини и Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

След това академичната общност на университета се придвижи до паметника на патрона на Алма матер - Св. Климент Охридски, където в шествието се присъедини българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Ректорът на СУ проф. Георги Вълчев и патриарх Даниил отдадоха почит при паметниците на св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски, както и на гроба на Иван Вазов.

В своето слово, по повод празника, патриарх Даниил призова „да се стремим към достойнството, което Господ ни е дал – да бъдем синове Божии, да бъдем с Бога във вечността."

„Това е предпоставката, на която са стъпвали всички будители от времето на св. Йоан Рилски до днес. В наше време, в обществото, в образователната сфера, все още не сме се отърсили от някои идеологеми и инерции от миналото. Когато човек се пребори с лицемерието вътре в себе си, тогава ще има мъжеството да казва истината", коментира българският патриарх.

Пред БТА ректорът на Софийския университет проф. Вълчев каза, че „днес се става будител тогава, когато съвестно изпълняваш работата си"

„Действително има много съвестни учители, има много съвестни професионалисти, които работят в сферата на обществения ни живот, на общественото здравеопазване. Всички те са хора, които работят за обществото. Те са своеобразни будители“, каза още проф. Вълчев.