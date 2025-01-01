Областният управител на София Стефан Арсов проведе среща със Симеон Сакскобургготски, на която обсъдиха развитието на парк „Врана“.

След преминаването на парка под управлението на областната администрация, Арсов очерта стратегическата си визия – „Врана“ да се превърне в културно и обществено средище, където история, природа и съвременност се преплитат в полза на гражданите.

Сред обсъдените идеи са подобрения в инфраструктурата, организиране на обществени събития и инициативи за популяризиране на парка като символ на модерна София, която съхранява своето наследство.

„Парк „Врана“ е жива връзка между миналото и бъдещето на столицата. Наш дълг е да го съхраним, но и да го развием – като дом на културата, знанието и обществеността“, подчерта Стефан Арсов.

Симеон Сакскобурготски приветства плановете и заяви готовност за съдействие. Той припомни, че паркът е създаден от неговия дядо – цар Фердинанд I, и има особена историческа и лична стойност. „Врана е повече от парк – тя е дух, история и символ на София“, каза Сакскобурготски, изразявайки увереност, че бъдещето ѝ е в добри ръце.