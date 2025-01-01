От 1 октомври Столична община има нова обслужваща банка. Финансовите операции на общината вече се извършват чрез „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), след като институцията пое управлението на всички сметки и разплащателни услуги.

Новите разплащателни сметки, както и тези за събиране на приходите на общината, са активни от вчера. Освен това физическите и виртуалните ПОС терминали вече работят, без да е допуснато прекъсване или забавяне в обслужването.

Столичната община подписа договор за обслужване с Пощенска банка

„Въпреки спекулациите за предстояща криза, реализирахме успешна процедура, без да допуснем прекъсване или влошаване на банковото обслужване – както за гражданите, така и за бизнеса. Показахме, че когато се работи професионално и отговорно, можем да се справяме с предизвикателствата,“ заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той изрази благодарност както към Общинска банка, където всички сметки вече са закрити, така и към Пощенска банка за бързия и плавен преход. „Най-вече благодаря на всички колеги в екипа на Столична община, които работиха неуморно, за да осъществим този процес. Заедно продължаваме да работим за все по-добро обслужване на всички граждани от страна на общината,“ подчерта Терзиев.