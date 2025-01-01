Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев предложи на кмета на столицата Васил Терзиев техника и персонал за справяне с възникналата криза с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Илиев е изпратил писмо до градоначалника, в което го уведомява каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район. „Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“, коментира Георги Илиев.

Той допълва, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави две товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – едно товарно превозно средство и служители.

„При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила. До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, допълва Георги Илиев, цитиран от пресцентър на районната администрация.