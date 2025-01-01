Оставка на правителството поискаха симпатизанти и членове на партия „Възраждане“ на протест пред сградата на Българската народна банка в София.

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви пред журналисти, че кабинетът трябвало да подаде оставка, „за да запазим България и българския лев“.

Протестиращи издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуха се и викове "Оставка", предаде БТА.

Георги Димитров

На протеста имаше пунктове за събиране на подписи за запазване на българския лев.

На място имаше засилено присъствие на жандармерията.