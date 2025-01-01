От 13 до 19 септември на участък от автомагистрала „Струма“ в област Перник ще се извършват дейности по почистване на шахти и облицовани окопи, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Работите ще се провеждат поетапно в аварийните ленти на участъка между 10-и и 37-и километър, включително пътен възел „Долна Диканя“, в часовия диапазон от 6:30 до 16:00 ч. Трафикът в двете посоки временно ще се пренасочва към активната и скоростната лента, като достъпът до аварийните ленти ще бъде ограничен заради разположената техника.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват ограничението на скоростта и да избягват рискови маневри, за да се гарантира безопасността на пътуващите.

Актуална информация за пътната обстановка може да се получава от сайта на АПИ (www.api.bg) или на телефон 0700 130 20.