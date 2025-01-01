Много хора се интересуват от въпроса кое животно живее най-дълго на нашата планета и кое най-кратко. Ето защо Discover wildlife публикува класация на животните по продължителност на живота им:

1-2 години е продължителността на живота на невестулката

Те имат една от най-кратките продължителност на живота сред всички бозайници, живеейки само една или две години. Те обаче компенсират краткия си живот, като имат до 13 малки в котило и до три котила годишно.

3 години на таралежа

Таралежите имат много труден живот, защото половината от тях умират през първата година, а само малцина доживяват до три.

iStock/Getty Images

14 години на тигър

Средно тигрите живеят 14 години. Младите тигри обаче страдат от висока смъртност - 50% от тях умират преди да навършат една година.

/iStock

25 години на кафява мечка

Тя живее около 25 години. Освен хората, кафявите мечки имат малко врагове.

iStock photos/Getty images

30 години на тапира

Тапирите са големи, здрави бозайници, които живеят около 30 години. Те може да изглеждат като лесна плячка за големи котки като ягуари, но рядко биват ловувани.

istock

35 години на горилата

Горилите узряват бавно и се размножават късно. Женските раждат за първи път на около 10-годишна възраст и имат по едно малко на всеки четири години. „Те живеят около 35 години в дивата природа, но подобно на други бозайници в този списък, те са застрашени от човешката дейност. В комбинация с бавния им темп на размножаване, това е фактор, допринасящ за намаляването на популацията им и критичния статус на изчезване“, отбелязва Discover Wildlife.

iStock/Getty Images

41 години на прилепа на Бранд

Обикновено по-малките животни имат по-кратък живот, но тези прилепи живеят доста дълго време, до 41 години.

iStock/Getty Images

56 години на слон

Слоновете са необичайни бозайници. Известно е, че имат „привилегия“, след като спрат да се размножават, като по-възрастните женски помагат в грижите за малките слонове.

iStock/Getty Images

200 години на гренландския кит

Има редица морски видове, които живеят по-дълго от хората, а рекордьорът сред бозайниците по продължителност на живота е гренландският кит, който може да живее нас 200 години.