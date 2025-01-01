Много хора се интересуват от въпроса кое животно живее най-дълго на нашата планета и кое най-кратко. Ето защо Discover wildlife публикува класация на животните по продължителност на живота им:
1-2 години е продължителността на живота на невестулката
Те имат една от най-кратките продължителност на живота сред всички бозайници, живеейки само една или две години. Те обаче компенсират краткия си живот, като имат до 13 малки в котило и до три котила годишно.
3 години на таралежа
Таралежите имат много труден живот, защото половината от тях умират през първата година, а само малцина доживяват до три.
14 години на тигър
Средно тигрите живеят 14 години. Младите тигри обаче страдат от висока смъртност - 50% от тях умират преди да навършат една година.
25 години на кафява мечка
Тя живее около 25 години. Освен хората, кафявите мечки имат малко врагове.
30 години на тапира
Тапирите са големи, здрави бозайници, които живеят около 30 години. Те може да изглеждат като лесна плячка за големи котки като ягуари, но рядко биват ловувани.
35 години на горилата
Горилите узряват бавно и се размножават късно. Женските раждат за първи път на около 10-годишна възраст и имат по едно малко на всеки четири години. „Те живеят около 35 години в дивата природа, но подобно на други бозайници в този списък, те са застрашени от човешката дейност. В комбинация с бавния им темп на размножаване, това е фактор, допринасящ за намаляването на популацията им и критичния статус на изчезване“, отбелязва Discover Wildlife.
41 години на прилепа на Бранд
Обикновено по-малките животни имат по-кратък живот, но тези прилепи живеят доста дълго време, до 41 години.
56 години на слон
Слоновете са необичайни бозайници. Известно е, че имат „привилегия“, след като спрат да се размножават, като по-възрастните женски помагат в грижите за малките слонове.
200 години на гренландския кит
Има редица морски видове, които живеят по-дълго от хората, а рекордьорът сред бозайниците по продължителност на живота е гренландският кит, който може да живее нас 200 години.