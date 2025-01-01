Оставка на правителството поискаха симпатизанти и членове на партия „Възраждане“ на протест, започнал пред сградата на Българската народна банка и продължил като шествие по централни софийски улици.

Протестиращите започнаха да се събират около 16 часа. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви пред журналисти, че кабинетът трябвало да подаде оставка, „за да запазим България и българския лев“.

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуха се и викове "Оставка", предаде БТА.

На протеста имаше пунктове за събиране на подписи за запазване на българския лев. На място имаше засилено присъствие на жандармерията.

По-късно демонстрацията продължи с шествие, което премина по бул. "Цар Освободител", през Орлов мост и покрай Националния стадион "Васил Левски". На ул. "Граф Игнатиев" протестиращите спряха за малко, за да изпеят куплет от националния химн. След това шествието продължи покрай сградата на Съдебната палата и завърши отново пред сградата на БНБ.

Демонстрации на привърженици на „Възраждане“ имаше и в други градове в страната, сред които Велико Търново, Шумен, Плевен, Варна и Русе.