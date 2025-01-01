Челна катастрофа между кола и камион на сметопочистваща фирма е станала около полунощ на 12 септември на бул. "Цариградско шосе" в София. Пострадал е шофьорът на автомобила, врязал се в камиона.

Камионът е миел платното на булеварда по график и въпреки че е бил в насрещното, според фирмата-собственик е бил добре обозначен. Пред местната власт от фирмата обяснили, че са обозначили мястото със светлини и знаци, а камионът се движел в насрещното, защото следвал наклона на пътя.

Свидетел казва пред БНТ, че не е имало никакви светлини и знаци.

30-годишния водач на колата е настанен в болница с контузия на носа.

Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.