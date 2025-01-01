Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6:50 ч. По предварителни данни край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от полицията.

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

Челен удар между лек автомобил и камион затруднява движението на пътя Пловдив – Карлово

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път, в района на разклоните за селата Марково и Белащица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се осъществява през общинската пътна мрежа на Пловдив и се регулира от "Пътна полиция".