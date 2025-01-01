Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Новите американски санкции са начин да се окаже натиск върху Русия", заяви руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

"Има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат", отбеляза в същото време Путин.

САЩ санкционираха руски петролни гиганти, цените на нефта скочиха

Припомяме, че САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента Владимир Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.