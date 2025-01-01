Пловдивският окръжен съд постанови освобождаване под парична гаранция в размер на 10 000 лева на Георги Георгиев, обвинен в нападението над Дебора Михайлова.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежи на незабавно изпълнение.

Решението означава, че Георгиев ще може да напусне ареста срещу заплащането на гаранцията, докато наказателното производство срещу него продължава.

Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. Първоначално Георгиев беше обвинен за нанасяне на лека телесна повреда и беше освободен от Районния съд в Стара Загора.

Надигна се вълна от недоволство в страната, хиляди излязоха на протести в различни градове. Междувременно делото беше прехвърлено в Пловдив, след като всички съдии в Стара Загора отказаха да го гледат.