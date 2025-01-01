66-годишна жена е в тежко състояние след инцидент с електрическа триколка в Плевенско, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в село Загражден. Жената не е спряла на знак „Стоп“ и е ускорила движението си по наклонена улица.

Блъснала се е в правилно движещ се по път с предимство автомобил, управляван от 42-годишен мъж.

Водачката е паднала и е наранила главата си. Настанена е в болница в Плевен - с опасност за живота.

Тестовете на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е уведомена прокуратурата.