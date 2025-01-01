23-годишен мъж е в кома след инцидент в електрическа тротинетка, станал на вътрешния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от полицията.

На 23 август, минути преди 6:00 ч. сутринта, мъжът е катастрофирал самостоятелно, след като се е движил с несъобразена с релефа на местността скорост и е загубил контрол над превозното средство.