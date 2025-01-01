23-годишен мъж е в кома след инцидент в електрическа тротинетка, станал на вътрешния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от полицията.
На 23 август, минути преди 6:00 ч. сутринта, мъжът е катастрофирал самостоятелно, след като се е движил с несъобразена с релефа на местността скорост и е загубил контрол над превозното средство.
Мъжът, който е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохол, е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Настанен е за лечение в "Реанимация" с черепно-мозъчна травма и е на апаратно дишане.
По случая е започнато разследване.