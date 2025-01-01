Откриха 17-годишно момиче, обявено за издирване в Пернишко, съобщиха от полицията.

При обиск на девойката, от нея са иззети наркотични вещества

Откриха издирвано 14-годишно момиче в Кюстендил

17-годишната тийнейджърка, настанена в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в радомирското село Дрен, е напуснала жилището и била обявена за издирване на 4 август.

Проверен е апартамент в жилищен комплекс „Арката“. Там момичето е било открито и последвал обиск, при който е открито пликче с канабис.

Девойката е предадена на служителите от дома в село Дрен, а по случая е образувана преписка за притежаване на наркотични вещества и работата продължава.