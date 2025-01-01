Районният съд в Берковица взе най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, спрямо 28-годишния мъж, който е нападнал медик в Центъра за спешна медицинска помощ в града, нанесъл му побой и му причинил лека телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Монтана.

Задържаха мъжа, нанесъл побой на медик от спешната помощ в Берковица

Според документите по делото в 2:30 часа на 4 август той е посетил спешния център в Берковица за оказване на медицинска помощ. Направен му бил преглед, а след това била назначена и извършена манипулация.

След края ѝ, докато бил още в манипулационната, пациентът неочаквано нападнал дежурния фелдшер на 70 г., нанесъл му побой с юмруци, след което медикът имал контузна рана на главата и хематом на дясната вежда.

По време на съдебното заседания той е поискал по-лека мярка, за да бъде със съпругата и двете си деца. Прокуратурата настоявала за постоянно задържане под стража, тъй като деянието му е с висока степен на обществена нетърпимост, извършено на обществено място с изключителна дързост и цинизъм.

Като се запознал с материалите по делото, съдът е приел, че е налице обосновано предположение, че мъжът е извършител на престъплението, за което е привлечен като обвиняем и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до пет години.

Пребитият фелдшер от Берковица: Нападателят беше целият в кръв

В конкретния случай според съда съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като има криминални регистрации, не работи постоянно и е склонен към извършване на противообществени прояви и несъобразяване с установения ред.

Определението на Районен съд-Берковица може да се обжалва или протестира в тридневен срок пред Окръжен съд-Монтана. Това е втори случай на нападение над дежурен медик в последните пет-шест години в областта. При първия случай пострада медик в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана.