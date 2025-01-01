25-годишна жена е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници, предаде агенция "Фокус".

В 4:20 ч. в Районно управление - Дупница е постъпил сигнал, че в дома на жертвата е дошъл 36-годишен мъж, който ѝ нанесъл побой.

Пристигналите на място служители на реда направили обход и намерили трупа на жената на около 500 м от къщата. Извършителят на деянието, с когото жената е живяла на семейни начала, все още не е открит.

Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни полицейски дирекции.

По случая се води разследване.