Главен инспектор Калоян Драганов е новият началник на сектор "Пътна полиция" в ОДМВР-Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Драганов и бил представен пред служителите от сектора от началника на отдел "Охранителна полиция" комисар Васил Паргов.

Главен инспектор Драганов работи в системата на МВР от 1997 г. Досега е заемал различни ръководни постове в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) – МВР. Последната заемана длъжност от него е ръководител на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към ГДНП..

Началникът на сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР Радослав Боюклийски беше сменен през август и преназначен на длъжността началник на полицейския участък в Невестино. Функциите на началник сектор "Пътна полиция" изпълняваше старши инспектор Георги Велинов.