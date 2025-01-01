15 август, денят в които Българската православна църква почита „Успение на Пресвета Богородица“, е официален празник на община Кюстендил.

Това каза председателят на Общинския съвет в града Димитър Велинов. „Денят е неприсъствен. Не са задължени хората да присъстват на работа, като за това трябва да бъде издадена заповед от всеки работодател, за да бъдат освободени“, каза още Велинов.

Той поясни, че на тези, които работят на празника, трябва да им се заплати извънреден труд. По случай празника Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще възглави патриаршеска Светa литургия в храм „Успение Богородично“ в града.

Ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве и благоденствие, а богородичните хлябове ще бъдат осветени. В градинката при храм „Успение Богородично“ ще бъде бъдат изложени обредни хлябове, подготвени от читалищата в община Кюстендил.

