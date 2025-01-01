Започна подмяната на трети водопровод в Хасково за осем дни. Символично начало на строителните работи по улица "Петър Янев" в квартал "Болярово" дадоха кметът на града Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев.

Ще бъдат положени общо 540 метра тръби с 37 сградни отклонения. Строително-монтажните работи са на стойност 316 000 лева, каза на импровизиран брифинг кметът Дечев. Той поясни, че ВиК-мрежата по главната улица на квартала вече е сменена, предвиждат се подмени на подземната инфраструктура по още няколко улици с последващо асфалтиране. В квартала авариите и последващото безводие са чести заради старата мрежа, посочи Дечев.

Общината прави стъпки и за кандидатстване за финансиране на такава подмяна на водопроводи в квартала и по Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Дечев обобщи, че плановете са съвместно с "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) да бъдат изградени 27 километра нови водопроводи, а водният оператор да подмени още толкова самостоятелно по т. нар. "воден цикъл".

Началото на кампанията за саниране на ВиК-мрежата в областния център по различни проекти и програми, които включват 14 водопровода, започна на 25 ноември с първа копка на водопровода по ул. "Бял камък". Вчера бе дадено началото и на реконструкция и изместване на трасето на 1,760-километров магистрален водопровод от резервоар "Радарите" до кранова шахта с регулатор в жилищния квартал "Орфей".