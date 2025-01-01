Издирват мъже за побой в Хасково, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 6 декември на кръстовището между улиците „Ятак“ и „Ястреб“ в квартал „Република“.

Мъж е в болница след сбиване с брат си в Смолянско

Установено е, че от неизвестен автомобил слезли няколко лица и нанесли побой с твърд предмет на 42-годишен мъж.

След като го пребили се качили в автомобила и са избягали. Пострадалият е транспортиран в болница - с опасност за живота.

Към момента са установени трима от общо четирите лица. Мъжете - на 44, 20 и 19 г. се укриват и издирването им продължава.