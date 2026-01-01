Във връзка с усложнената зимна обстановка кметът на община Руен издаде заповед учебните занятия във всички училища на територията на общината да не се провеждат днес. Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднена пътна обстановка.

В няколко населени места има прекъсване на електрозахранването заради тежките метеорологични условия. Сигналите са подадени към съответните електроразпределителни служби, които работят по отстраняване на авариите.

Усложнена зимна обстановка у нас: Блокирана магистрала, затворени училища и населени места без ток

Екипите по снегопочистване и опесъчаване продължават работа по основните пътни артерии, като приоритетно се почистват главните пътища между населените места, маршрутите на ученическите автобуси и достъпите до здравни и обществени институции.

Общинската администрация призовава гражданите да ограничат пътуванията само до неотложни случаи, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да спазват указанията на компетентните органи.

Администрацията следи непрекъснато обстановката и ще информира своевременно при промяна на ситуацията.