43-годишна жена от Бургас успя да стане майка въпреки тежко автоимунно заболяване. Диагнозата системен лупус еритематозус е поставена от детски ревматолог, когато е на 16. Оттогава до днес тя преминава през всички възможни лечения, които медицината познава.

Лупусът е автоимунно заболяване, което може да засяга различни органи и системи. Проявите му са много и разнообразни, затова често го наричат „болестта с хиляда лица“, преадва БНТ.

След навършване на пълнолетие жената се лекува в Клиниката по ревматология на УМБАЛ - Бургас. Считана е за един от тежките случаи, тъй като болестта ангажира няколко органа – кожа, сърце, стави, бъбрек, кръвоносна система. Проявите включват умора, обриви, ставни болки, проблеми с бъбреците, както и внезапни животозастрашаващи обостряния, изискващи спешно лечение. С напредъка на медицинската наука и откриването на нови терапии, преди 10 години пациентката е включена на биологично лечение. Чувства се толкова добре, че планира бременност.

„Бременността при тази диагноза крие непредвидими рискове както за майката, така и за бебето. Тъй като я познаваме от дете, притеснихме се и обяснихме всичко, за да вземе информирано решение. Но това е свято съкровено желание за всяка жена и ние обещахме пълната си подкрепа“, спомня си д-р Ирина Момчева, д.м., лекуващ лекар на пациентката.

Спират всички лекарства, които са несъвместими с бременността, включително и биологичната терапия.

Бременността е рискова, защото има опасност заболяването отново да се активизира, да доведе до бъбречни усложнения, високо кръвно, спонтанен аборт или преждевременно раждане, още повече че през този период медикаменти не се приемат. Жената обаче забременява и екипът стриктно я следи, съвместно с акушер-гинеколог.

Със случая се ангажира началникът на Родилно отделение д-р Антонио Душепеев, д.м., дългогодишен специалист по рискови бременности. В началото на осмия месец лупусът се връща - жената получава прееклампсия – опасно състояние, характеризиращо се с високо кръвно налягане и затруднена работа на сърцето и бъбреците. Изследванията са лоши, лекарите взимат решение за спешно секцио, извършено в родилното отделение на болницата, при което се ражда здраво момиче.

Веднага след раждането преместват майката в Клиниката по ревматология, за да спрат автоимунния процес. В продължение на три последователни месеца болестта е овладяна, впоследствие е възобновена и биологичната терапия.

„Днес тя е в ремисия, с прекрасно и слънчево дете. Тази история показва, че дори при сериозни и сложни заболявания, с правилното планиране, професионална подкрепа и екипна работа, е възможно да се постигне безопасна бременност и майчинство“, обяснява д-р Ирина Момчева.

Случаят е един от най-сложните в нейната практика и вече е докладван в научна публикация. От миналата година УМБАЛ Бургас вече има и комисия за издаване на протоколи за биологично лечение на пациенти с лупус, както и за други автоимунни състояния. Това осигурява достъп до съвременно лечение и гарантира персонализиран подход към всеки пациент.