Морето взе две жертви в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, при който в морето се удавила 56-годишна жена от София.

Отново на 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на южния плаж на Поморие, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Тялото й е откарано за аутопсия. По случаите се водят разследвания.