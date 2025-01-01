На 2 декември 2025 г. в 00:48 ч. в полицията е постъпил сигнал на тел. 112 за въоръжен грабеж в бензиностанция в град Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация мъж с качулка и маска е заплашил с пистолет служителка и е отнел малка парична сума.

При инцидента няма пострадали. Уведомена е компетентната прокуратура и по случая е образувано досъдебно производство.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава.