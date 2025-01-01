Мащабен ремонт ще превърне двете сгради на благоевградския театър в съвременни пространства за култура и общуване. Това каза директорът на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ Маргарита Мачева.

Проектът, по който ще бъде осъществен ремонтът, е финансиран по Програма „Развитие на регионите“, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 18 млн. лева.

"Проектът вече е спечелен и договорът за безвъзмездното финансиране вече е подписан", посочи Мачева. Предстои да се проведе обществена поръчка за избор на фирма, която ще проектира всичко, заложено като промени в двете сгради.

По време на ремонтните дейности, които ще се извършват по основната сграда на театъра, трупата ще продължи да радва своята публика. Имаме обещанието на Община Благоевград, че активно ще помагат за осигуряване на пространства, в които актьорите ще играят, каза Маргарита Мачева и допълни, че вероятно това ще е залата на читалището в града.

Към момента състоянието на основната сграда на театъра, която е в централната част на Благоевград, е „привидно добро“, посочи Мачева и допълни, че сериозен проблем има по отношение на енергийната ефективност.

Театърът се отоплява с локално парно, което обаче е старо и не успява да осигури необходимата топлина в сградата. „Дограмата също е стара и се оказа, че плащаме десетки хиляди левове за газ през зимния период, парното работи на максимума, който може в момента, но всъщност вътре е студено“, каза Мачева.

Електрическата инсталация също е от периода на построяване на сградата – края на 60-те години на миналия век и трудно издържа при включване на по-съвременната техника, посочи директорът на благоевградския театър. По думите ѝ, ВиК инсталацията също не е подменяна от десетилетия.

Вече няколко пъти се случват наводнения от спукани тръби, по тях тече и ръжда. В момента стаята, в която артистите изчакват да дойде момента да излязат на сцената по време на представление, е неизползваема, също поради наводнение. Голям проблем досега е бил и теч от покрива над сцената, посочи Мачева.

След ремонта идеята е театърът да се превърне в съвременен културен институт, с модернизирани сцени, приветливи фоайета, а самата сграда да привлича посетители не само за представления. Предвижда се дигитализация на фоайето със съвременни технически средства, както и изграждане на сцена на второ фоайе, която да бъде тип бар.

"Покривните пространства на централната сграда на театъра също ще бъдат обновени, като се предвижда да бъдат с озеленяване и свободен достъп - места, където хората да се събират и общуват", разказа Маргарита Мачева.

Проектът предвижда голяма промяна и във втората сграда на театъра, която е малко известна в съвремието сред жителите на града. Това е производствена база в квартал „Грамада“, строена в началото на 70-те години на миналия век, чиято цел тогава е била в нея да се създават декори и костюми за постановки на театрите в Югозападна България.

"В момента сградата е в „ужасяващо“ състояние", посочи Мачева. Сградата е с течове, стара дограма и неприветлив вид. Там се предвижда голяма промяна – ремонт на ателиетата за дърводелци, железари, шивачи, както и да се отворят още работни места за майстори на тези занаяти, а по-голямата цел е базата да обслужва театри, които нямат свои ателиета.

Сградата е много голяма, има много пространства, тъй като е направена с концепцията за много ателиета. В съвремието те не са необходими, затова ръководството на театъра в Благоевград планира част от тях да бъдат превърнати в мултижанров културен център за обучение.

За целта театърът си партнира с школата по изкуства „Престо“, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в града, Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и Сдружение „На фокус“, които ще могат да провеждат обучителни програми в залите, които ще бъдат създадени.

Около производствената база ще бъде създадено открито зелено пространство, което ще може да се посещава свободно от жители на квартал „Грамада“ и от всички благоевградчани и гости на града.

"Идеята е да оживим тези сгради и да ги направим нещо много по-ценно и по-голямо за града от това, което са в момента", каза директорът на театъра в Благоевград.