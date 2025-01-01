Банско отново се превърна в столицата на студентските празненства.

След 22:00 часа курортът буквално избухна в купон, песни и добро настроение. Заведенията се изпълниха още в ранните часове на празничната вечер, а студентите не криеха ентусиазма си, предава NOVA .

„Супер върви, много е добро настроението тук!“ споделят млади празнуващи, докато други допълват: „Храната е топ, механата е брутална - няма по-голямо място!“

В различни механи и ресторанти атмосферата бързо премина от веселие към истинска еуфория. Всеки искаше да чуе любимата си песен, а DJ-ите и оркестрите едва смогваха да изпълнят поръчките.

Сред веселбата най-натоварени останаха сервитьорите, които признаха, че натискът е голям. Поръчките валяха от всяка маса, а пулсът на празника не стихваше. Дори в разгара на купона мнозина студентите направиха кратка равносметка за отминаващата година.

Екипът ни направи кратка анкета, като помоли празнуващите да довършат изречението „Българският студент заслужава…“ Отговорите бяха разнообразни: „Всичко най-хубаво - ние сме бъдещето.“ „По-високи стипендии.“ „Малко повече мотивация.“ „Успех, просперитет.“

„Да си постигне целите, ако е отговорен.“ „Купони! Много купони!“ „Адекватно отношение от професорите, не само суха материя“. „Да бъде приеман на работа, без да му пречат ученето и стажовете“.