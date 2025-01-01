Община Пазарджик планира драстичен скок на местните данъци и такси от 1 януари следващата година.

Предложението е на кмета Петър Куленски. Проектът предвижда такса смет за гражданите да се увеличи с 37 процента, а за бизнеса - с 28 процента.

Аргументът на общината е, че такса смет не е актуализирана от 2022 година, а оттогава инфлацията е достигнала приблизително 38 процента.

Сред аргументите е и повишеният размер на минималната работна заплата, която през последните три години е скочила двойно, предава Б НР .

В Пазарджик реалните приходи за сметопочистване са 11,5 милиона лева годишно, а разходите са над 18 милиона лева, което определя ежегоден дефицит от 7-8 милиона лева.

С дата 1 януари 2026-та година се предвижда и скок на данък - МПС, както и увеличаване на таксите на някои общински услуги. На 11 декември от 16:00 часа ще се проведе обществено обсъждане по темата.

След това проектът за увеличаване на местните налози ще бъде предложен за гласуване в ОбС. Очаква се темата да предизвика сериозни сблъсъци в местния парламент.